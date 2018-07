Seré respetuoso de la decisión de los mexicanos: Peña Nieto

En el lugar, el mandatario emitió un breve mensaje para la prensa y reiteró que se comportará a la altura de la jornada electoral. Señaló que respaldará a quienes resulten ganadores en los comicios tanto a nivel federal como local.

“Aunque me preguntan, lo he dicho hoy y lo he dicho siempre, el Presidente de la República y su gobierno será absolutamente respetuoso y dará respaldo a las autoridades que resulten electas en esta jornada electoral”, sentenció.