'Jurassic World: El Reino Caído', un éxito en taquilla

A nivel mundial, la cinta se prepara para superar la barrera de los mil millones . Esto se debe a que en la mayor parte del planeta la cinta se estrenó a principios de junio para no chocar con el Mundial de futbol , mientras que en Estados Unidos fue lanzada el pasado 22 de junio.

Otros estrenos no tuvieron grandes números, pero si superaron las expectativas, siendo este el caso de Sicario Day of the Soldado, protagonizada por Josh Brolin y Benicio del Toro ,que recaudó 19 millones de dólares. Otro fue Uncle Drew, comedia sobre básquetbol protagonizada por Kyrie Irving y Shaquille O’Neal, al recaudar 15.5 millones de dólares.

Jurassic World: El Reino Caído también quedó por detrás de su anterior película, ya que Jurassic World recaudó un total de 208 millones de dólares en su lanzamiento, colocándose como uno de los mejores estrenos en la historia de Estados Unidos. Este fiilme se mantuvo en el cuarto lugar y es la única película que no es obra de Disney dentro de las diez cintas más taquilleras.