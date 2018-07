¡Otro ataque en Estados Unidos! Apuñalan a nueve personas en Idaho

Esto se debe a que Kinner atacó a personas que estaban dentro y fuera de los departamentos. El apuñalamiento se produjo durante la noche del sábado 30 de junio, recibiendo la llamada de emergencia las autoridades a las 20:46 horas.

Bill Bones, jefe de Policía de Boise, insinuó que entre las víctimas se podrían encontrar niños, después de señalar a los medios que el rango de edad de las víctimas varía de manera drástica.

El edificio donde se produjo el ataque es de apartamentos para familias de bajos ingresos. Este incidente violento supone el de mayor número de víctimas para la ciudad de Boise, la cual cuenta con poco más de 200 mil habitantes.

Officers located 9 victims. Victims include members of the refugee community. Officers are still investigating why the suspect targeted these individuals. — Boise PD (@BoisePD) 1 de julio de 2018