¿Qué otras muertes de Negan se grabaron en 'The Walking Dead'?

Riggs ha confesado que se filmaron diferentes muertes para muchos personajes en un intento de mantener a cuál de ellos le iba a llegar su final, sobre todo, con el cliffhanger al término de la sexta temporada.

Precisamente, es cuando se va a grabar alguna parte del guion o incluso, hasta que se estrena un capítulo, cuando se devela la verdadera historia.

"No lo sabía, no. Cuando leo el guion es cuando me entero", respondió.