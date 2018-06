'Checo' Pérez intentará recuperar posiciones en GP Austria

Sergio Pérez, piloto mexicano de la Fórmula 1, comenzará en la posición 17 dentro del Gran Premio de Austria, esto al quedarse en la Q1 dentro de la clasificación, algo que no le sucedía desde el Gran Premio de Bahréin de 2017.

La jornada fue complicada para el piloto de Force India, después de que su monoplaza no rindiera como esperaba. A causa del tráfico, no logró conectar con una vuelta rápida, dejando escapar las oportunidades y quedando hasta el fondo de la arrancada al tener un mejor tiempo de 1.05.279s.

“En mi primer intento me quedé sin batería, no cargó lo suficiente… En mi último intento solo tenía una vuelta, me encontré con tráfico en el último sector y perdí una décima, suficiente para perder la oportunidad cuando tienes un margen tan apretado”, explicó el mexicano.