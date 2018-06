Gorillaz presentó su disco 'The Now Now' The Now Now podría considerarse como la continuación de Humanz de 2016.

Foto: Especial La agrupación británica Gorillaz había liberado en 2016 su álbum Humanz, que imaginaba una posibilidad de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos pensando cómo sería una fiesta en ese posible escenario político. En este tiempo, Damon Albarn escribió más de cuarenta demos de los cuales, algunos se convirtieron en piezas de The Now Now, la más reciente producción discográfica del grupo virtual. Gorillaz, integrado por Damon Albarn y Jamie Hewlett, y representaod con las caricaturas2-D, Russel, Noodle, Murdoc y el bajista temporal Ace, ahora presentaron The Now Now.

En septiembre, disco póstumo de Prince

En este nuevo material, que podría interpretarse como la continuación de Humanz, Albarn hace un llamado a la unidad en tiempos de caos político, social y de globalización, donde la industria musical está cambiando. A sus 50 años de edad, Damon ha logrado sus objetivos como explorador sonoro y lo reafirma en este disco: materializar el hip hop con la psicodelia y el pop en las estructuras de sus temas. The Now Now encuentra un cauce orientado al R&B, el jazz y el rap con el apoyo del icónico George Benson en el track que abre el disco, "Humility", y en "Hollywood" con Snoop Dogg, la caricatura más emblemática del gangsta rap.