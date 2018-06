Primer póster de 'Glass' de M. Night Shyamalan

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">But if you need your <a href="https://twitter.com/hashtag/GlassMovie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GlassMovie</a> fix before July 20th, here’s the world premiere of our teaser poster. <a href="https://t.co/HsMa0bzR7N">pic.twitter.com/HsMa0bzR7N</a></p>— M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) <a href="https://twitter.com/MNightShyamalan/status/1012683986613792769?ref_src=twsrc%5Etfw">29 de junio de 2018</a></blockquote>

El póster muestra los reflejos de Samuel L. Jackson, Bruce Willis y James McAvoy en el suelo de lo que parece la sala de un hospital o psiquiátrico, cada uno con un color asociado a su persona diferente (morado, amarillo y verde).

Cabe recordar que hace unos meses ya se pudieron ver unas imágenes de los actores en el set de rodaje con Samuel L. Jackson en el papel de Elija Price (Glass) y Bruce Willis dando vida de nuevo a David Dunn. Asimismo, James McAvoy vuelve a interpretar a Kevin Wendell y Anya Taylor-Joy a Casey Cooke, que lograba sobrevivir al final de la misma cinta.

Junto a los ya mencionados, completan el reparto de la película Sarah Paulson, Spencer Treat Clark y Charlayne Woodard.