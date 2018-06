Evangeline Lilly, cómoda con la Avispa en 'Ant-Man and The Wasp'

"La peor parte de llevar el traje es que tengo que pedir ayuda cuando lo llevo puesto, y soy una persona muy independiente y no me gusta tener que depender de otras”.

Sin embargo, la ex estrella de Lost afirmó que le encarta su traje por “es poderoso y muy cool”, además de que es “moderno, fuerte, sexi y me hace sentir una superheroína.

En este sentido, opinó sobre su compañero de reparto, Paul Ruud, y las quejas que ha tenido respecto al traje de Ant-Man.

"He estado escuchando durante años a los superhéroes masculinos de Marvel quejarse de sus trajes. Y cuando yo me puse el mío y empecé a trabajar con él, pensé: 'Pues no está tan mal'. ¿Tengo el traje más cómodo del MCU o los hombres no han tenido la experiencia de tener que sentirse incómodos por el hecho de verse bien?"