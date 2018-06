¡Confirmado! Habrá secuela de 'Doctor Strange'

Todos esperan con ansias la continuación de Avengers: Infinity War, el último magno proyecto de Marvel que perfila el final de la Fase 3 de su Universo Cinematográfico. Aunque las miradas de los fans están en las películas que restan de esta etapa, la compañía ya piensa en el futuro.

Entre las cintas confirmadas para la Fase 4 estaban Spiderman: Far From Home y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, pero este viernes podemos agregar una cinta más: Doctor Strange 2. Evidentemente, éste no será el nombre final de la película, pero todavía faltará un tiempo para conocer el título oficial.

El encargado de confirmar una secuela de Doctor Strange fue el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien aseguró que volveremos a ver a Benedict Cumberbatch en una segunda entrega en solitario.