Arrestan a Susan Sarandon por protesta contra Trump

La Policía del Capitolio de Estados Unidos procedió a su detención tras acusarlas de manifestarse de forma ilegal, para después ser procesadas y liberadas en el mismo lugar. Mientras se encontraban detenidas, las mujeres cantaron y siguieron gritando consignas en contra de la separación de familias de inmigrantes.

Otra de las arrestadas fue la representante demócrata, Pramila Jayapal, quien lanzó varios mensajes en contra de la política migratoria de Estados Unidos, rechazando que esa forma de actuar sea respaldada por la población norteamericana.

I was just arrested with 500+ women and @WomensMarch to say @RealDonaldTrump’s cruel zero-tolerance policy will not continue. Not in our country. Not in our name.

June 30 we’re putting ourselves in the street again.



Join us. https://t.co/DdRHeFtTTr pic.twitter.com/P9uK0Z1Zay — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) 28 de junio de 2018