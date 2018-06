La verdadera canción que Luis Miguel le dedica a su madre

“Es algo que no he dicho, esta sería la primera vez. Esa es la única canción que se la dedico a mi madre”, declaró.

Además, habló sobre el papel que jugó Marcela en su vida, así como las dificultades que tiene para entonar esta canción en público, porque no puede evitar todo un remolino de emociones.

“Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño. ¿Qué te puedo yo decir? Es un tema muy especial para mí, al oír esta canción, automáticamente pensé en ella. Es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue”, agregó en la entrevista.