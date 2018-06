Árbitros le deben poner un alto a Neymar: Andrés Guardado

Este viernes tocó el turno a Andrés Guardado y Alfredo Talavera de comparecer ante los medios de comunicación, a tan solo tres días de enfrentar el duelo decisivo de Octavos de Final ante la favorita Selección de Brasil.

El jugador del Betis habló sobre el estilo de juego de Neymar, la principal figura del equipo rival. Sin embargo, Andrés se quedó lejos de los halagos y lanzó un dardo contra el 10 del PSG, debido a su tendencia a exagerar las faltas.

“Todos le conocemos, no me corresponde a mí, ni a nosotros juzgarlo, sino a los árbitros y a la FIFA, ver su estilo de juego, saber manejarlo. Le gusta exagerar las faltas, tirarse mucho. Los que tienen que poner un alto son los árbitros no nosotros”, comentó.