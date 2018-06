¿Cuál es la diferencia entre el PREP y el conteo rápido?

Estos mecanismos de información no son iguales ni en sus métodos, o en su función en cuanto a sus efectos legales, por lo que es importante conocer sus diferencias.

Comenzando con el PREP, este sistema comienza a funcionar dos horas después del cierre de casillas y su carácter es meramente informativo. Se encarga de proveer los resultados preliminares de las elecciones federales por medio de la captura y publicación de los datos plasmados en las actas de escrutinio de las casillas y en el cómputo que se recibe en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

El PREP permite conocer en tiempo real los resultados preliminares, pero no cuenta votos, debido a que los resultados presentados son preliminares, teniendo un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, no tienen efectos jurídicos.

Les comparto la información siguiente sobre conteo rápido, PREP y cómputos distritales. pic.twitter.com/sCsNSQL4Me — Marco Baños (@MarcoBanos) 26 de junio de 2018

Por su parte, el conteo rápido es una estadística que estima el resultado de la elección a partir de los resultados de una muestra representativa de las casillas, por ello tiene margen de error.

Su función es básica al poder darle a la población una estimación del porcentaje por la que un candidato podría aventajar en las elecciones o si se encuentra muy cerrados los votos o si no es posible dar un posible ganador. Es decir, tampoco es un resultado definitivo o no tiene efectos legales.