Victoria se logra en las urnas, no en Tribunales: magistrado TEPJF

“El mensaje que siempre he mandado es: lo que no se ganó en las urnas no se gana en la mesa de los tribunales, y eso aplicaría porque en la mesa de los tribunales se gana cuando existen violaciones e irregularidades acreditadas, fehacientemente probadas”, aseguró en entrevista para el diario El Universal.

Señaló que solo es posible aplicar a los tribunales cuando existen irregularidades acreditadas, por lo que hizo un llamado a los contendientes a aceptar los resultados, afirmando que tarde que temprano llegará el conteo de votos para que no exista duda de quién ganó.

José Luis Vargas Valdez , magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ), afirmó que aquello que no se ganó en las urnas no puede ganarse en la mesa de los tribunales, esto en relación con las elecciones del próximo 1 de julio.

Respecto a la posibilidad de un fraude electoral, negó que se pueda dar y que ellos están en su papel es el de analizar irregularidades y darles su justa dimensión, ya que de no atenderlas podrían crear un escenario para pedir que se repita una elección.

“Yo no veo dónde esté ese fraude, si es que se habla de un fraude, pero sobre todo creo que tenemos que atender a que si existen irregularidades nosotros las atenderemos y analizaremos a partir de pruebas objetivas, y lo que pide la Constitución es que sean irregularidades graves, dolosas y plenamente acreditadas”, comentó.

También, negó que el Tribunal trabaje en favor de algún partido político, señalando que ese tipo de afirmaciones no tienen sustento y que solo es un juicio que busca debilitar a las autoridades electorales. Además, indicó que dentro de sus funciones está el pensar el peor escenario posible, por lo que apeló a la civilidad de los partidos y actores de la elección.

“Francamente, no sé qué va a pasar después del 1 de julio, va a depender de muchos factores. Yo apelo a la civilidad de los partidos y actores a mantener la calma, y lo que se hizo en campaña y lo que no se hizo el día de la jornada no se va a lograr hacer después, hay que respetar lo que la gente decida”, dijo.

El magistrado comentó que no ve un riesgo o amenaza distinto en esta elección, por lo que no descartó un riesgo latente. En cuanto a la violencia política, dijo que es un fenómeno focalizado, y aunque existe un problema en torno al crimen organizado, no necesariamente tiene que ver sólo con la democracia.