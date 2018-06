Después de tiroteo en diario, refuerzan seguridad en medios de Nueva York

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">We are monitoring the reports from <a href="https://twitter.com/hashtag/Annapolis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Annapolis</a> and have deployed counterterrorism teams to media organizations around New York City. These deployments are not based on specific threat information, but rather a standard practice out of an abundance of caution. <a href="https://twitter.com/NYPDCT?ref_src=twsrc%5Etfw">@NYPDCT</a> <a href="https://t.co/lHTL5gjvRf">pic.twitter.com/lHTL5gjvRf</a></p>— NYPD NEWS (@NYPDnews) <a href="https://twitter.com/NYPDnews/status/1012445561620922368?ref_src=twsrc%5Etfw">28 de junio de 2018</a></blockquote>

Diferentes medios como las cadenas CBS o el diario The New York Times, mostraron imágenes de diferentes agentes policiales movilizándose a la puerta de sus oficinas, en medidas que ya se habían visto antes cuando sucede un atentado grave en Estados Unidos.

Respecto al ataque sucedido al Capital Gazzette, de acuerdo con los primeros informes solo había un sospechoso del crimen, quien ya fue detenido, dejando un saldo de cinco muertos y varios heridos de gravedad como parte del tiroteo.

Posteriormente, se dio a conocer que el sospechoso del ataque fue Jarrod Ramos, de 38 años, quien habría demandado al periódico por supuesta difamación, pero su caso fue anulado. En cuanto al proceso de los hechos, Ramos habría disparo primero a una de las puertas de vidrio de la oficina, para después ingresar al edificio y abrir fuego contra las personas que ahí se encontraban.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">"As a precaution, police in New York and Chicago have also been deployed to media organizations while the nature of this attack is being investigated...although there is no specific threat at this time," <a href="https://twitter.com/adrianasdiaz?ref_src=twsrc%5Etfw">@adrianasdiaz</a> says. <a href="https://twitter.com/hashtag/CapitalGazette?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CapitalGazette</a> <a href="https://t.co/eWjaC4dGlq">https://t.co/eWjaC4dGlq</a> <a href="https://t.co/AeAzSrdDvF">pic.twitter.com/AeAzSrdDvF</a></p>— CBS News (@CBSNews) <a href="https://twitter.com/CBSNews/status/1012457439587897352?ref_src=twsrc%5Etfw">28 de junio de 2018</a></blockquote>

