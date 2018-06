Trump envía sus condolencias a víctimas de tiroteo en Maryland

El tiroteo se ubicó en Annapolis, un estado cerca de Washington, dejando al menos cinco muertos y varios heridos de gravedad, teniendo un único sospechoso detenido, informó Bill Krampf, jefe policial del condado de Anne Arundel.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2018