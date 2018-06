Estudiantes BUAP participan en proyectos ambientales de beneficio social

Con la finalidad de promover la filosofía del respeto y gratitud hacia la naturaleza, en la población de Santa Ana Teloxtoc, en Tehuacán, estudiantes del Complejo Regional Sur de la BUAP participan como voluntarios en proyectos impulsados por The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement-International (OISCA), capítulo México, que consisten en la creación de huertos familiares en hidroponía simplificada y en el rescate de semillas de plantas que están en peligro de extinción.

Paola Ortiz Salazar, Sarahí Villanueva Tomasa, Ascensión Juárez Sánchez, Citlally Soriano Coronel, Rose Mary Rodríguez, Moisés Peña Rodríguez, Ana Hernández Rodríguez y Rosa Carrillo Pacheco son los estudiantes del Complejo Regional Sur que enseñan a las familias cómo hacer sus propios huertos para consumir hortalizas limpias, libres de insecticidas y pesticidas dañinos para la salud.