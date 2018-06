Josh Brolin quiere seguir siendo Thanos por mucho tiempo

Incluso, en una de las películas en las que podría volver a salir Thanos sería la de los Eternos, que de acuerdo a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ya se encuentra en planeación para una hipotética Fase 4.

"Nunca he estado involucrado en secuelas. El hecho de que hemos hecho algo como 'Infinity War 2' y saber que voy a volver y hacer más hace que me emocione. Amo a los Russo. Me encanta trabajar en los Vengadores. No pensé que iba a hacerlo y realmente me encantó. No sé lo que depara el futuro. Me ha sorprendido toda mi carrera, así que ya veremos”.