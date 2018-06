Nicolás Maduro califica de culebra venenosa a Mike Pence

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, calificó a Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, de culebra venenosa y afirmó que se siente más fuerte cada vez que habla para opinar sobre su nación.

Esto en relación con las distintas criticas que lanzó Pence durante el comienzo de su gira en Latinoamérica en Brasil, en donde visitó albergues de refugiados venezolanos criticando su régimen. Al respecto, Maduro aseguró que los comentarios del diplomático estadounidense solo lo fortalecen.

“Cada vez que la culebra venenosa de Mike Pence abre la boca yo me siento más fuerte, más claro de cuál es el camino, el camino es nuestro, es venezolano, no es el que nos señala Mike Pence… No es lo que él dice lo que va a hacer Venezuela, fracasado y derrotado Mike Pence, sí, te hemos derrotado y te vamos a derrotar dónde estés, a dónde viajes Mike Pence, la revolución bolivariana se hace cada vez más fuerte”, comentó, en un acto transmitido por la televisión estatal VTV.