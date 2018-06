Primera imagen de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en lo nuevo de Tarantino

Desde que se confirmaron que los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt iban a protagonizar Once Upon a Time in Hollywood, la nueva cinta de Quentin Tarantino, la expectativa en torno al proyecto se incrementó.

Ahora, gracias al mismo Leonardo DiCaprio, la primera imagen de la película ya se puede ver, y en la que aparecen precisamente los dos protagonistas con un look de hace varias décadas.

Esta película tiene como telón de fondo los asesinatos instigados por Charles Manson y llegará a los cines en agosto de 2019.