Mike Pence vuelve a criticar al régimen de Nicolás Maduro

El vicepresidente aseguró que el pueblo venezolano merece libertad, por lo que, en nombre del presidente de su nación, Donald Trump, mandó un mensaje de apoyo para quienes han tenido que huir de Venezuela.

Junto a su esposa Karen Pence, el vicepresidente recorrió las instalaciones de la Casa de Acogida Santa Catarina, en donde son albergados 120 venezolanos quienes llegaron a Brasil huyendo de las crisis política, económica y social en la que se encuentra su país.

La mayoría de los venezolanos llegaron a la ciudad de Manaos desde Boa Vista, capital del estado fronterizo de Roraima, zona por la que se calculan han ingresado cerca de 50 mil venezolanos en el último año y medio.

Después de esta visita, Pence y su esposa seguirán con su agenda por Sudamérica, primero realizando un sobrevuelo en helicóptero sobre la selva amazónica, tras la cual se dirigirán al aeropuerto de Manaos para viajar a Ecuador, el segundo país que visitarán. La gira del diplomático estadounidense concluirá en Guatemala.

Powerful visit with families who fled the Maduro regime at the Santa Catarina Shelter in Manaus, Brazil today. These refugees didn’t flee simply for a better life — but to save their lives. These families told me they want to return to a free & democratic Venezuela. #Libertad pic.twitter.com/AE7lKx5UDb — Vice President Mike Pence (@VP) 27 de junio de 2018