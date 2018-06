'Spider-Man: Far From Home', título de la secuela Gracias a un descuido de Tom Holland, el título de esta secuela podría haberse revelado, el cual sería Spider-Man: Far From Home

Foto: Especial El actor británico Tom Holland conquistó a propios y extraños por su interpretación de Spider-Man en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU), y más tras su destino en Los Vengadores: Infinity War. Sin embargo, más allá de esta cinta, la secuela de Spider-Man: Homecoming está más que confirmada para el 5 de julio de 2019, cinta que podría abrir una Fase 4 del MCU. Ahora, gracias a un descuido del actor, el título de esta secuela podría haberse revelado, el cual sería Spider-Man: Far From Home, que se traduciría al español como Lejos de Casa.

Miles Morales y Peter Parker, juntos en 'Spider-Man: Un Nuevo Universo'

Jake Gyllenhaal será Misterio en secuela de Spider-Man ÚLTIMA HORA Y es que el actor Tom Holland no tiene fama de ser una persona que sepa guardar un secreto y, lejos de intentar cambiar esta percepción, siempre encuentra nuevas formas de filtrar información de las películas en las que trabaja. Con un video subido a Instagram, en el que se perdona con sus seguidores por no poder dar más información sobre la película, reveló el título al dejar ver el logo de la cinta. Este titular confirmaría lo que ya adelantó recientemente Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, sobre que el superhéroe saldrá de Nueva York y pondrá rumbo a Londres. A juzgar por el título de la secuela, Far From Home, Spider-Man tendrá que lidiar con las consecuencias de los hechos que ocurrieron en Los Vengadores: Infinity War después del ataque de Thanos y que tendrán su desenlace en la esperada Los Vengadores 4. Y sin duda, tendrá que hacerlo fuera de su ciudad natal. Sorry for no announcements, but I love you guys ♥? Una publicación compartida por ?? (@tomholland2013) el 23 de Jun de 2018 a las 5:39 PDT