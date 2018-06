Carpinteyro lanza misterioso mensaje final en redes sociales

"Este 1 de julio, tú podrás optar por un gobierno corrupto, sin transparencia y que no te garantiza tu seguridad. Pero también podrás optar por alguien que sí te garantiza que siempre tendrás la verdad y que trae las mejores propuestas para que tú puedas salir adelante. Tú decides".

Cabe recordar que Purificación Carpinteyro, sin declinar, pidió votar por Alejandra Barrales Magdaleno, candidata de la coalición Por la CDMX al Frente (PAN-PRD-MC), al mismo tiempo que solicitó el sufragio para José Antonio Meade "candidato turquesa" a la presidencia de la República.

“Esto no es una declinación ni siquiera una renuncia a mi candidatura. Hoy, mañana y hasta el 1 de julio seguiré siendo candidata del partido Nuevo Alianza. No estoy ni declinando ni renunciando, sigo como candidata. Lo que sí estoy haciendo es pedir un voto diferenciado. Les estoy pidiendo a todos mis seguidores que voten todo por Nueva Alianza con una excepción: no voten por mí, voten por Alejandra Barrales”.