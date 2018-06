No perderemos el registro en la elección: PRD

Por otro lado, Granados, anunció que ya se abrieron procedimientos internos de sanción a militantes como Alejandro Sánchez Camacho y Vladimir Aguilar, quienes hablaron en contra del partido la semana pasada.

“De las compañeras y compañeros que han generado un pronunciamiento mediático, yo he dicho que han sido irreflexivos, oportunistas, que hoy más que nunca generan una condición que no es el PRD, no es el pronunciamiento del PRD, son declaraciones individuales, obviamente hemos dicho nosotros que iniciaremos los procedimientos ante la Comisión Jurisdiccional correspondiente porque no vamos a permitir”, dijo Granados.