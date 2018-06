Alex Garland habla sobre la secuela de 'Annihilation'

En este sentido, el director ha dejado claro en un encuentro con IndieWire que para él la historia está cerrada e insiste en que hay que avanzar.

“Cuando una cosa está hecha, he terminado con ella. Instantáneamente comienzo a evolucionar, por lo que no tengo una opinión sobre la secuela de Annihilation”.

Incluso, el realizador confirmó que desde antes ya había asegurado que no habría una segunda parte, o por lo menos no habría una continuación con él de por medio.

“Durante todo el proceso fui muy claro con todo el mundo, desde el estudio hasta los protagonistas, le dije a todos que no veo que esto pueda formar una franquicia. Mi objetivo es hacer esta película, conseguir el mejor trabajo que sea posible”.

Alex Garland confirmó que “ni si quiera entiendo esta cinta como el comienzo de una trilogía. Las secuelas son algo en lo que no estoy interesado. Es como cuando no quieres comer un filete, no tomas la decisión de no comerlo, simplemente no lo comes. Yo no quiero secuelas”.

No obstante, muchos quieren saber más de la historia de Lena tras llegar con ella al final de su aventura dentro de la cúpula, y quienes realmente lograron salir de ese misterioso mundo.