Si no puede migrar legalmente, no venga, advierte Mike Pence

Durante esta reunión, el vicepresidente estará acompañado por Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Interior. Este encuentro se dará una semana después de que Donald Trump puso fin a su política de tolerancia cero para dejar de separar a las familias que cruzan la frontera sur con México de manera ilegal.

Respecto a su viaje a Brasil, Pence sostuvo una reunión con el presidente Michel Temer, en donde hablaron temas como la situación de Venezuela, mandando un duro mensaje contra inmigración y en el caso del vicepresidente estadounidense, pidiendo una mayor firmeza y unidad para restaurar la democracia en el país venezolano.

La inmigración también es un tema que afecta a Brasil, ya que se calcula que cerca de 50 niños que fueron separados de sus familias en la frontera pertenecen al país. Aunque del lado de Pence, el tema de la inmigración solo sirvió para seguir mostrando su postura sobre Venezuela.

Temer anunció que Brasil y Estados Unidos convergen en la urgencia de que se restablezca la democracia en Venezuela, por lo que reiteró que su Gobierno continuará trabajando para recibir a los venezolanos que buscan una mejor vida.

En el marco de su visita, los países también firmaron un convenio de cooperación en el área especial, abriendo la puerta a un posible acuerdo de salvaguardas tecnológicas que permita al aprovechamiento comercial de la base de lanzamiento que Brasil tiene en Alcántara.

To the people of Central America: You are our neighbors. We want you & your nations to prosper. Don’t risk your lives or the lives of your children by trying to come to the US on a road run by drug smugglers & human traffickers. If you can’t come legally, don’t come at all. pic.twitter.com/iGT8YX2KOe — Vice President Mike Pence (@VP) 26 de junio de 2018