La elección no se gana con tigres o con diablos: Meade Kuribreña

El candidato del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña , afirmó que la elección no se gana con tigres o con diablos, en referencia a las declaraciones de sus adversarios.

“De aquí al domingo hay que seguir haciendo la tarea, hay quienes piensan que con el vuelito, que con el nombre, que sin hacer campaña, les alcanza para ser competitivos, esos hoy quieren sacar tigres y sacar diablos”.

El ex funcionario federal continuó diciendo que “ni con tigres ni con diablos, esta elección se gana con estructura, con activismo, con ideas, con propuestas, haciendo campañas todos los días”.

En un cierre de campaña que le organizó el partido Nueva Alianza, José Antonio Meade apuntó que quien amenaza con sacar tigres y diablos, ya se dio cuenta que perdió la elección por soberbio, porque no hizo estructura, porque no tiene una militancia de verdad y después de 20 años no existe quien pueda presumir de su ayuda.