Sexenio mundialista: Lo mejor del mundial

Por otra parte, el intenso triunfo afectó a Diego Armando Maradona, quien tuvo que ser atendido por los servicios médicos del estadio de San Petersburgo, teniendo que ser trasladado a un hospital para mantenerlo en observación. Diego montó su propio show en el duelo por sus espectaculares celebraciones que causaron controversia entre el público.

Antoine Griezmann, delantero de Francia, aseguró que este Mundial es más complicado que el de Brasil, esto por la capacidad de los equipos. Además, sobre el duelo ante Dinamarca indicó que no merecía la pena presionar al estar los dos equipos calificados.

“No fue un partido vacío, nosotros salimos a ganar, pero no pudimos. Al final, ellos querían garantizarse el empate y no merecía la pena fatigarse presionando. Los dos estábamos clasificados no había nada más que hacer… Lo importante es estar en octavos, creo que este Mundial es más duro que el de Brasil, los equipos están mejor preparados y eso se nota en los resultados de la fase de grupos”, indicó.