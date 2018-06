Morena quiere asustar al pueblo: El Bronco

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, afirmó que cuando Morena dice que si hay fraude se “aparecerá el diablo”, es porque intentan asustar a la población.

Para Rodríguez Calderón, que los miembros de Morena estén diciendo esto quiere decir que ya saben que perderán la elección del próximo 1 de julio.

“Ya saben que no van a ganar, ya se dieron cuenta que fue puro pedo lo de las encuestas, que al ir a las ciudades ya se dieron cuenta que la gente no está con ellos, intentar asustar, porque la sociedad quiere un gobierno tranquilo, que no provoque, sino un gobierno eficiente, no alguien que regale las cosas como Santoclos”.