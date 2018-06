López Obrador tiene miedo de perder la elección: Meade Kuribreña

Por otro lado, celebró el gran cierre de campaña que ha tenido en los diferentes estados de la República, además de agradecer a todos los mexicanos que han decidido sumarse a su proyecto de nación.

Meade se mostró confiado en que el próximo domingo se alzará con la victoria, ya que está claro que la ciudadanía está urgida de un proyecto que garantice certidumbre y confianza. El apoyo que recibió en campaña se traducirá en votos razonados y conscientes, anticipó.

Las amenazas de soltar tigres y demonios no son otra cosa más que miedo a perder la elección. Cada vez más ciudadanos se suman a este proyecto de futuro y certidumbre, lo que se traducirá en votos libres, razonados y conscientes. Desde ahora les doy las gracias. ¡Vamos a ganar! — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 26 de junio de 2018

El tuit de José Antonio Meade fue una respuesta clara y contundente a las palabras lanzadas por la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien afirmó que no tolerarán ningún fraude electoral en la víspera.

“Que no se atrevan a querer hacer un fraude, porque sí se van a encontrar con el diablo, no les vamos a permitir un fraude a ningún precio, no lo vamos a aceptar”, comentó el día de ayer durante una rueda de prensa en el Senado de la República.