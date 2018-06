Tom Hardy, el candidato de Pierce Brosnan para ser el nuevo James Bond

“Creo que Tom Hardy podría ser un buen Bond (…) Estaría feliz de verlo haciendo este papel. Se necesita un actor que pueda ponerle un poco de chispa, eso es lo que necesita Bond”, declaró en una entrevista reciente con The Mail.

Sobre el retiro de Daniel Craig y su salida de la franquicia, Brosnan externó su cariño por el actor, ya que se convirtió en su sucesor directo después de que abandonara el papel en el 2002.

“Daniel Craig ha sido un Bond increíble (…) Es muy físico, parece letal. Realmente parece alguien que podría matar a un hombre”, opinó.

Brosnan logró el reconocimiento internacional por ser el quinto actor en tomar el papel de James Bond, un personaje creado por el escritor Ian Fleming. Apareció en las adaptaciones oficiales de las películas GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough y Die Another Day.