Mireles se lanza contra el INE por presunto fraude electoral

Mireles Valverde recalcó que acudieron ante el INE para interponer las quejas correspondientes, pero señaló que el personal del organismo no manifiesta el mínimo interés en atender estas irregularidades.

“Hemos hecho las denuncias, pero al parecer a nadie le importa, ni siquiera a la prensa. En una ocasión fue el INE y puso sellos en los tráileres y las bodegas, pero amenazaron a nuestra gente, les dijeron que ya iban cientos de granaderos y que iban a arriesgar la vida, que no se metieran”, indicó.

Las palabras del ex vocero de las autodefensas fueron más lejos, tras señalar al INE como un patrocinador del fraude electoral.

“A mí no me gustó que fuera el INE a hacer eso, la función es levantar las actas, pero no aseguraban, ponían sellos y se iban. Para nosotros es triste que sea el INE el que esté patrocinando el fraude”, concluyó.