Yeidckol Polevnsky advierte sosbre posible fraude electoral

Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), advirtió que no permitirá se de un fraude electoral en los comicios de este 1 de julio.

Señaló que a pesar de que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, perteneciente a Morena, aseguró que no se meterá con los resultados de las elecciones, ella llegará al fondo en caso de algún intento de fraude.

“Andrés Manuel López Obrador ha dicho, yo no me voy a meter, pero yo soy presidenta de Morena y yo sí me voy a meter, y voy a ir al fondo. Que no se atrevan a querer hacer un fraude porque se van a encontrar con el diablo, porque no les vamos a permitir un fraude a ningún precio, no lo vamos a aceptar”, afirmó Polevnsky.