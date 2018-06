Alfonso Romo asegura que solo unos pocos empresarios temen a López Obrador

Alfonso Romo aseguró que son pocos los empresarios que siguen sintiendo temor por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

Romo, uno de los empresarios más cercanos a López Obrador y recientemente nombrado para el puesto al mando de la Oficina de la Presidencia en caso de que el candidato gane la elección, aseguró que ya se han limado asperezas con los empresarios, por lo que solo un 20 por ciento de ellos mantiene sus dudas.

“En las democracias siempre va a haber segmentos de mercado que no quieran, es poquito. Si ves un escenario de 100 personas, siempre habrá 15 por ciento o 20 por ciento que no esté con Andrés Manuel, no necesariamente por miedo a la expropiación, sino porque no les gusta su plan… Creo que es un segmento de 15 por ciento a 20 por ciento que tiene miedo y el otro no está convencido porque así es la democracia”, aseguró en entrevista para el diario El Universal.