Sexenio mundialista: Lo mejor de la jornada

“No quiero hablar más de esto ni tener problemas. Pero se para el juego, la vuelta a la misma historia. Lo dijo ayer y lo repito: yo no quiero saber si mi hija está un poco embarazada, sino totalmente embarazada. El VAR no va bien, no está funcionando… El único país que no reclama es Irán, no hemos pedido nada. Pero yo quiero saber cómo va y qué pasa. Con el VAR no hay espacio para el error humano y el error humano es parte del juego”, dijo Queiroz.