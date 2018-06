Trump estalla contra restaurante que negó entrada a vocera de la Casa Blanca

De la misma forma, criticó la limpieza de sus instalaciones, asegurando en su cuenta oficial que el establecimiento estaba muy sucio en su interior.

La polémica estalló cuando la propia Sanders detalló en Twitter que el propietario del restaurante The Red Hen le pidió que abandonara las instalaciones por trabajar en el gobierno de Donald Trump.

En las últimas semanas, la gestión del republicano ha sido duramente criticada por la detención y separación de niños inmigrantes de sus padres, un tema que lo forzó a emitir un decreto para no alejar a los infantes de sus progenitores tras haber sido detenidos en la frontera.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junio de 2018