Trollean seleccionados a 'Chicharito' por 'soñar cosas chingonas'

- ¿Por qué no podemos ser Grecia en la Eurocopa o Leicester en la Premier? - Porque Alemania está en el grupo. Lo tiene asegurado. - ¡Pero imaginemos cosas chingonas! ¿Por qué quedarnos? Bancadísimo Chicharito. pic.twitter.com/7aFFSMC32z — Fede Lamas (@Fglamas) 18 de junio de 2018

La forma de pensar de Hernández motivó a todos los aficionados mexicanos e, incluso, el propio periodista tuiteó recientemente un mensaje que hace referencia a esa entrevista, antes de que se disputara la Copa del Mundo.

Esta tendencia no pasó de largo para los jugadores que visten la playera del Tri en el Mundial, pues subieron una imagen a las redes sociales donde trollean al Chicharito mientras descansa en un traslado en autobús.

Completamente dormido, todos los jugadores se sitúan alrededor del mexicano para acompañar la imagen con una siguiente frase: Está soñando cosas chingonas…

En la fotografía, aparecen etiquetados otros jugadores aztecas como Oribe Peralta, Héctor Moreno e Hirving Lozano, este último una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo.

No puedo parar de reír?????? con esto, no se aguantan esos de @miseleccionmx él Chicharito siempre soñando cosas Chingonas animo raza Feliz Domingo??? da RT si tú también sueñas cosas chingonas.. soñar no cuesta $$$$ el Miércoles gana ???? y pasamos 1 lugar del grupo pic.twitter.com/Qv1uAYNEnJ — Jorge Arce (@traviesoarce5) 25 de junio de 2018