López Obrador le extiende la mano a Salinas y Cevallos

El contendiente de Morena, PT y Encuentro Social volvió a retomar su discurso de justicia y paz social, afirmando que su objetivo no es llegar a la Presidencia para desatar una campaña de venganza en contra de sus rivales políticos.

“Les recuerdo que no es mi fuerte la venganza, nosotros no queremos venganza, nosotros buscamos que haya justicia y siempre van a tener extendida mi mano franca y sincera (…) Yo les digo que se serenen, que se tranquilicen, nosotros no le vamos a hacer daño a nadie, nosotros lo que queremos es que las cosas mejoren en beneficio de todos los mexicanos”, puntualizó.