'El Bronco' exhortó a darle todo el poder a la gente

El Bronco divulgó imágenes de la cabalgata que encabezó en el municipio de Montemorelos, en el estado neoleonés, donde recalcó la importancia de cambiar la historia con el voto de rechazo hacia los partidos políticos.

“…en el 2015, cuando me lancé como independiente por la gubernatura de Nuevo León, las encuestas no me daban ni dos por ciento, pero ¡terminé ganando con la mitad de los votos! No nos dejemos manipular. Comparte, platica con tu raza, el cambio depende de nosotros”, expresó.