Alfredo Adame pide 'aplicar la 33' a Laura Bozzo

Alfredo Adame arremetió contra la conductora de televisión Laura Bozzo, después de que la peruana expresara que le causan repugnancia los famosos que entran a la política, como en el caso de Adame.

El actor y conductor es candidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la alcaldía de Tlalpan, por lo que aprovechó su participación en el programa Sale el Sol para expresar su molestia contra Bozzo, de quien dijo que solo ha hecho cosas asquerosas.

“Por qué no apesto no he violado a un niño, no he matado, no he vendido drogas, no he hecho nada y no veo por qué le tenga que causar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho son puras cosas asquerosas, puros programas asquerosos”, comentó.