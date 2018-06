Kit Harington y Rose Leslie contraen matrimonio en Escocia

Uno de los detalles de la boda que llamó la atención fue que el sobre de la invitación llevaba un sello especial y de edición limitada con Kit Harington en el papel de Jon Snow y que estuvo realizado por Royal Mail.

Además, aunque había bromeado el actor con la posibilidad de utilizar una falda escocesa en la ceremonia, optó por no hacerlo y vistió un chaqué tradicional. En el caso de Lesli, lució un vestido blanco con mangas de encaje, velo y una corona de flores.

Rose Leslie nació en Aberdeen y su familia posee dos castillos, siendo el de Wardhill propiedad de ellos desde hace 900 años, el cual es una fortaleza del siglo XII, informó el diario Daily Mail. Respecto a Harrington, es hijo de un barón y empresario retirado y la escritora Deborah Jane Catesby.

Game of Thrones se encuentra actualmente grabando su octava y última temporada en Irlanda del Norte, por lo que los productores de la serie dieron un permiso especial para suspender las grabaciones y permitir a los actores y empleados asistir al evento. Entre los actores que fueron a la boda se encontraron Emilia Clarke y Peter Dinklage, quienes interpretan a Daenerys Targaryen y Tyrion Lannister.

Huge congratulations to Kit Harrington and Rose Leslie on getting married today at Rayne Church in Kirkton, Aberdeen, Scotland.



??: Mark Milan #GameOfThrones #GoT #Wedding pic.twitter.com/uY0WQTI997 — E D W A R D (@EdwardWJSmith) 23 de junio de 2018