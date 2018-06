Donald Trump pide deportar inmigrantes sin proceso judicial

Trump enfrenta reclamos públicos, presiones internacionales e incluso críticas de su propio Partido Republicano después de que se diera a conocer la forma en que actúa su política de cero tolerancia en la frontera con México, que llevó a la separación de miles de niños migrantes de sus familias, para que los adultos pudieran ser detenidos y enjuiciados.

A pesar de ello, en sus nuevos mensajes, Donald Trump no diferenció entre personas que entran a Estados Unidos para buscar asilo y los inmigrantes ilegales.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de junio de 2018