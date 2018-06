Revela Paul McCartney la historia detrás de 'Let it be' El cantante británico reveló detalles inéditos sobre la forma en que compuso 'Let it be'.

Foto: Especial Paul McCartney es una leyenda viva. Tras haber alcanzado el éxito con Los Beatles, el británico sigue su carrera musical en activo, inspirando a miles de jóvenes amantes del rock que alaban cada una de sus creaciones. Entre sus temas más populares se encuentra Let it be, una composición que data de aquellos años gloriosos con el Cuarteto de Liverpool, cuando juntó su talento al de George Harrinson, John Lennon y Ringo Star. En entrevista con James Corden para The Late Late Show, McCartney compartió algunos detalles de si vida personal, realizó un recorrido por si ciudad natal y visitó algunos de los sitios más importantes de su juventud.

Arrestaron al presunto asesino de XXXTentacion ÚLTIMA HORA “La última vez que estuve aquí nadie me prestaba la más mínima atención”, declaró mientras caminaba por una calle de Liverpool. Fue entonces cuando reveló cómo compuso uno de los himnos de Los Beatles, la canción Let it be, que se encuentra entre las favoritas de muchos de los seguidores del grupo que puso de cabeza al mundo en la década de los 60. “Tuve un sueño en el que mi madre, que murió, venía a mí y me tranquilizaba diciéndome ‘todo va a ir bien, simplemente déjalo ser’. Me sentí aliviado (…) me dijo palabras positivas, así que escribí esta canción, que estaba llena de positivismo”, declaró. Las declaraciones de Paul emocionaron de gran forma al conductor James Corden, quien confesó que es una historia fascinante y conmovedora, una de las “más hermosas que había escuchado en toda su vida”. El presentador dijo que, en su momento, su padre y abuelo cantaron este tema y se la presentaron como la mejor canción de toda la historia, una opinión que comparten muchos nostálgicos que siguen escuchando las grandes creaciones de Paul y Los Beatles.