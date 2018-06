Messi cumple 31 años, pero hay poco que celebrar

“Feliz cumpleaños, chaval 31 Disfruta tu día, SIEMPRE APOYÁNDOTE y deseándote lo MEJOR , AMIGO @TeamMessi”, escribió el atacante del equipo uruguayo, que ya se encuentra en Octavos de Final después de haber derrotado a los egipcios y a Arabia Saudita.

Otro que decidió dejar evidencia de sus buenos deseos para Messi fue el ex jugador del Barcelona y la Selección Española, Carles Puyol, quien le manifestó su apoyo.

“Muchas felicidades, Leo. No tengas dudas, eres el mejor y te mereces tener la copa en tu palmarés. Un abrazo fuerte y disfruta”, escribió el catalán.

Incluso la FIFA decidió escribir un mensaje en sus redes sociales para celebrar el cumpleaños del futbolista que ha marcado la última década con sus exhibiciones de buen futbol.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">FELIZ CUMPLEAÑOS, chaval 3?1????????? Disfruta tu día. SIEMPRE APOYÁNDOTE y deseándote lo MEJOR, AMIGO ???????? <a href="https://twitter.com/TeamMessi?ref_src=twsrc%5Etfw">@TeamMessi</a> <br><br>HAPPY BIRTHDAY 3?1? ???????? Enjoy your day. Always SUPPORTING you and WISHING you all the best, my friend ???????? <a href="https://t.co/TroPuIeF8i">pic.twitter.com/TroPuIeF8i</a></p>— Luis Suarez (@LuisSuarez9) <a href="https://twitter.com/LuisSuarez9/status/1010795469382004736?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de junio de 2018</a></blockquote>

