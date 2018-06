¡No dejaron cenar a Sarah Sanders por separación de familias!

“Acabo de servir a Sarah Huckabee Sanders por un total de dos minutos antes de que mi dueña la echara”, escribió el mesero.

Con un mensaje a través de Twitter, Sanders confirmó el incidente al criticar a la propietaria del restaurante la mañana de este sábado.

“Anoche la dueña de 'The Red Hen' en Lexington, VA, me dijo que me fuera porque trabajaba para @POTUS (Presidente de Estados Unidos) y me fui cortésmente", escribió Sanders.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for <a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so</p>— Sarah Sanders (@PressSec) <a href="https://twitter.com/PressSec/status/1010536237457924096?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de junio de 2018</a></blockquote>

“Sus acciones dicen mucho más sobre ella que sobre mí. Siempre hago mi mejor esfuerzo para tratar a las personas, incluidas las personas con las que no estoy de acuerdo, respetuosamente y continuaré haciéndolo”, añadió.

Y es que la vocera de la Casa Blanca ha recibido intensas críticas en los últimos días, al dar la cara y tener que defender la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la separación de familias migrantes detenidas tras cruzar la frontera desde México, y su posterior retractación parcial.