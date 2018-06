Jennifer López pide no más separación de familias

Lopez animó en sus tuits a todos los estadounidenses a unirse para luchar contra lo que ella llamó: "atrocidades".

Reading the news about the separation of children from their families, I can’t help but think about my own children. I cannot fathom a world where they would be ripped from my arms, taken to a place no better than a prison far from home. — Jennifer Lopez (@JLo) 21 de junio de 2018