Segob no me buscó para brindarme seguridad: Ricardo Anaya

En el Centro de Convenciones de Los Cabos, Anaya refrendó su interés para combatir a la corrupción de raíz, para después lanzarse contra los candidatos del PRI en los diferentes estados de la República.

“…mucho cuidado, porque ahí andan otra vez los candidatos del PRI, que ahora la mayoría ya se fueron a Morena y dicen que ahora sí se van a portar bien, pero ¿ustedes les creen? Nosotros sí vamos a acabar con la corrupción y vamos a gobernar con honestidad”, indicó.

En su mensaje, Anaya Cortés también habló de la importancia de garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Señaló que no es posible vivir en un país donde siete de cada diez féminas sufren algún tipo de violencia, sin dejar de lado que el 30 por ciento gana menos dinero que un hombre haciendo un trabajo similar.

El ex líder nacional del PAN volvió a prometer al electorado que no ejecutará ninguna venganza contra el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, pero aclaró que no dudará en llevarlo ante la justicia en caso de que sea hallado culpable de algún caso de corrupción.