Damián Zepeda confía en victoria de Anaya por el "voto escondido"

Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, aseguró que el voto escondido sería la clave para que Ricardo Anaya lograra ganar la elección presidencial del 1 de julio, aunque el PRI recalcó el día de ayer que la mayoría de este sector del electorado sufragaría en favor de José Antonio Meade.

En declaraciones recogidas por Político.mx, afirmó que los candidatos y ciudadanos no deben pasar por alto que algunos electores no han participado en las encuestas o han decidido mantener oculto su voto, mientras que otro grupo no ha definido su preferencia a solo unos días de la contienda.