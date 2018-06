Roberto Osuna es suspendido por 75 partidos

La sanción llega después de que fuera acusado de agredir a una mujer el ocho de mayo, problema legal que no ha solventado, debido a que el mexicano tiene una cita en la corte el próximo nueve de julio, aunque se declarará no culpable de los cargos, informó su abogado.

Después de esto, la MLB comenzó una investigación de las acusaciones para sancionar al jugador, el que se mantenía sin jugar y con un permiso especial en el periodo en que se estudió su castigo. En cuanto a su equipo, los Blue Jays informaron que apoyan la decisión.

“Los Blue Jays apoyan la decisión de la Oficina del Comisionado de suspender a Roberto Osuna. Como esto sigue siendo un asunto legal, el club no tendrá más comentarios en este momento”, indicó el equipo.

Roberto Osuna tiene un total de 15 partidos en la temporada con nueve salvamentos y una efectividad de 2.93.

Statement from the Toronto Blue Jays regarding Roberto Osuna pic.twitter.com/Utmt48QSqL — Toronto Blue Jays (@BlueJays) 22 de junio de 2018