Casa Blanca acusa a demócratas y medios de explotar foto de niña migrante

La fotografía fue tomada originalmente por John Moore, fotógrafo de Getty Images, durante una detención en la frontera el pasado 12 de junio en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas.

De acuerdo con el pie de foto de la imagen, señala que muestra a una solicitante de asilo hondureña de dos años llorando mientras su madre era registrada y detenida, dejando abierto si fue o no separada de su madre.

La situación fue confirmada por el padre de la niña Denis Varela, que informó que la niña y su madre, Sandra Sánchez fueron detenidas, pero que no fueron separadas. También, indicó que quedó impresionado y dolido cuando vio la foto por primera vez en televisión.

La imagen fue compartida y publicada por decenas de periódicos y revistas de todo el mundo, siendo utilizada como la imagen representativa de las políticas de Donald Trump, quien tuvo que responder a las presiones y tuvo que firmar un decreto para dejar de separar familias en la frontera con México.

It’s shameful that dems and the media exploited this photo of a little girl to push their agenda. She was not separated from her mom. The separation here is from the facts. Dems should join POTUS and fix our broken immigration system. #ChangetheLawshttps://t.co/Y6KrTp4Ulk — Sarah Sanders (@PressSec) 22 de junio de 2018